Путин поздравил МЧС с юбилеем гражданской обороны

Глава государства отметил, что нужно внедрять передовые технологии и оборудование, развивать системы прогнозирования рисков.

Президент РФ Владимир Путин поздравил действующих и бывших работников МЧС и гражданской обороны с юбилеем. Этой системе исполняется 85 лет. Об этом сообщили на сайте ведомства.

— Сегодня гражданская оборона обладает мощным материальным, техническим, кадровым потенциалом. Участвуя в спасательных операциях, вы действуете чётко, слаженно и эффективно, — отметил Владимир Путин. — Первыми приходите на помощь тем, кто попал в беду. И потому ваша служба пользуется неизменным уважением и авторитетом в обществе.

По мнению главы России, на спасателях лежит высокая ответственность и задача быстро реагировать на вызовы. Всё это ставит перед руководством масштабные задачи, востребованные временем.

— Важно активнее внедрять передовые технологии и оборудование, развивать системы предупреждения населения и прогнозирования рисков. Особое внимание уделять вопросам просвещения в области безопасности жизнедеятельности человека, — уточнил Владимир Путин.

В России в силах гражданской обороны работает более 1,2 миллиона человек.