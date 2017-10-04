Найдено видео с пытками на подлодке, с которой пропала шведская журналистка

Следствие предполагает, что кадры являются подлинными. Главный подозреваемый — владелец подлодки Петер Мадсен — отрицает вину.

Следователи обнаружили видео с пытками и обезглавливанием женщины на жёстком диске, принадлежащем датскому изобретателю Петеру Мадсену — именно его подозревают в расправе над шведской журналисткой Ким Уолл на борту принадлежащей ему подлодки "Наутилус". Об этом сообщает BBC.

Следствие предполагает, что кадры являются подлинными. На них засняты пытки, обезглавливание и сожжение женщины.

По данным телеканала, вскрытие обнаружило ножевые раны на гениталиях и грудной клетке журналистки, которые, как полагают следователи, появились "незадолго до или вскоре после её смерти". Однако точная причина смерти пока не установлена.