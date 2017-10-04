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Регион
Опубликовано 4 октября 2017, 09:54

Розничные сети жалуются на дефицит Xbox One X

Фото: &copy;&nbsp;flickr.com/Marco Verch

Фото: © flickr.com/Marco Verch

Количество консолей оказалось на 75 процентов меньше, чем было на запуске оригинального Xbox One.

Руководство крупных розничных сетей ожидает, что Xbox One X будут в жёстком дефиците как минимум в первое время после старта продаж. Одному из ретейлеров выделили только пять обновлённых консолей Microsoft.

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Xbox One X будут в дефиците

Фото: © flickr.com/Marco Verch

В магазинах рассказали, что количество Xbox One X, готовящееся к релизу, будет намного меньше, чем во время выхода Xbox One в 2013 году. Например, у Amazon раскупили все предварительные заказы.

Выход Xbox One X состоится уже 7 ноября 2017 года.

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Сергей Сурепин
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