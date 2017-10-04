Бывшего сотрудника Square Enix арестовали за перепродажу консолей

Менеджера по продажам Square Enix Кодзи Такаду арестовали по подозрению в заказах игровых консолей с помощью средств компании для дальнейшей перепродажи. В Японии это нарушение закона.

56-летний Такада работал над Dragon Quest IX. Следствие считает, что менеджер с помощью обмана покупал портативные Nintendo 3DS и другие консоли при заключении контрактов с клиентами, сообщая при этом, что "железо" необходимо для работы.