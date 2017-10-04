Нобелевскую премию по химии вручат за метод получения изображений биомолекул

Сегодня в столице Швеции были объявлены имена лауреатов Нобелевской премии — 2017 по химии.

4 октября 2017 года Нобелевский комитет озвучил имена лауреатов Нобелевской премии по химии 2017 года. Ими стали Жак Дюбуши (Швейцария), Иоахим Франк и Ричард Хендерсон (оба — граждане США). Премия была объявлена с формулировкой "За развитие криоэлектронной микроскопии высокого разрешения для определения структуры биомолекул в растворах". Само вручение премий и медалей состоится 10 декабря 2017 года.

Электронная микроскопия в последние десятилетия позволила изучать молекулы биологического происхождения в растворах. Это резко увеличило возможности биологов и биохимиков понять динамику их взаимодействия. В конечном счёте с помощью новых методов достигнуты большие результаты не только в чисто научном, но и в медицинском отношении.

Нобелевская премия по химии учреждена в 1901 году. На сегодня это самая престижная награда за достижения в этой области. Сам Альфред Нобель был химиком и большую часть своего состояния заработал за счёт изобретения и производства флегматизированной взрывчатой смеси — динамита.

Самую первую Нобелевскую премию по химии в 1901 году получил Якоб Хендрик Вант-Гофф — в знак признания огромной важности открытия законов химической динамики и осмотического давления в растворах. С тех пор и до 2016 года включительно её лауреатами стали 175 человек. Подданные Российской Федерации и Российской империи никогда не получали Нобелевскую премию по химии. Только один её лауреат родился и жил в СССР — Николай Семёнов.