20 тонн винограда из Армении поставили в Чечню для детей-инвалидов и школьников
Фото: © РИА Новости/Анна Анастасиади
Благотворительную акцию организовал бизнесмен Артур Джанибекян при поддержке Министерства образования Чеченской Республики и депутата Госдумы Шамсаила Саралиева.
Фрукты из солнечного Еревана будут отправлены в детские реабилитационные центры и образовательные учреждения Чеченской Республики, сообщают местные СМИ. Акция, уже ставшая традиционной, приурочена ко Дню учителя, Дню молодёжи и ко дню рождения главы Чечни Рамзана Кадырова.
— Мы получили большой подарок от нашего дорого армянского друга Артура Джанибекяна. Это 20 тонн винограда, — прокомментировал депутат Госдумы от региона Шамсаил Саралиев. — Большую поддержку в распределении нам оказывает Министерство образования Чеченской Республики в лице министра Исмаила Байханова.
Отметим, работников сферы образования региона чествовали накануне на торжественном собрании, посвящённом Дню учителя, в ГТКЗ в Грозном. Некоторым педагогам вручили республиканские награды и присвоили звание Народного учителя Чеченской Республики. С профессиональным праздником их поздравил на странице в "Инстаграме" и Рамзан Кадыров.
— Система образования ЧР развивается быстрыми темпами. Ежегодно открываем десятки новых школ. Совсем недавно распахнули перед детьми двери лингвистическая и математическая школы, — сообщил он.