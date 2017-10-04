20 тонн винограда из Армении поставили в Чечню для детей-инвалидов и школьников

Благотворительную акцию организовал бизнесмен Артур Джанибекян при поддержке Министерства образования Чеченской Республики и депутата Госдумы Шамсаила Саралиева.

Фрукты из солнечного Еревана будут отправлены в детские реабилитационные центры и образовательные учреждения Чеченской Республики, сообщают местные СМИ. Акция, уже ставшая традиционной, приурочена ко Дню учителя, Дню молодёжи и ко дню рождения главы Чечни Рамзана Кадырова.

— Мы получили большой подарок от нашего дорого армянского друга Артура Джанибекяна. Это 20 тонн винограда, — прокомментировал депутат Госдумы от региона Шамсаил Саралиев. — Большую поддержку в распределении нам оказывает Министерство образования Чеченской Республики в лице министра Исмаила Байханова.

Публикация от РГ "ВЕСТИ РЕСПУБЛИКИ" (@vesti_respubliki_chr) Окт 4 2017 в 3:41 PDT

Отметим, работников сферы образования региона чествовали накануне на торжественном собрании, посвящённом Дню учителя, в ГТКЗ в Грозном. Некоторым педагогам вручили республиканские награды и присвоили звание Народного учителя Чеченской Республики. С профессиональным праздником их поздравил на странице в "Инстаграме" и Рамзан Кадыров.