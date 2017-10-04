В Британии требуют увольнения Джонсона из-за шутки про трупы в Ливии

Министр заявил, что побережье Сирта может стать "вторым Дубаем", но после того, как оттуда уберут трупы.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон может оказаться под угрозой увольнения из-за фривольной шутки про Ливию. Отставки министра требует ряд британских политиков.

Во время выступления в Манчестере Джонсон отметил большой потенциал Ливии, в особенности побережья Сирта, и отметил, что многие бизнесмены Британии готовы вложить в страну деньги.

— Есть британские бизнесмены, отличные ребята, которые хотят инвестировать в побережье Сирта. Они готовы превратить Сирт в новый Дубай. Надо только убрать трупы оттуда, и они будут там, — заявил Джонсон с трибуны.

Слушатели над шуткой посмеялись, однако пользователи соцсетей и политики восприняли высказывание министра иначе. Так, депутат Хайди Аллен назвала шутку недопустимой "ни для кого, тем более для министра иностранных дел". Её поддержала коллега Анна Субри. Оба парламентария потребовали отставки Джонсона.

Джонсон попытался отбиться и пристыдить политиков, которые, по его мнению, просто используют "в политических целях возмутительно опасную ситуацию в Сирте". Он пояснил, что тела боевиков ИГИЛ* очень трудно убрать из-за самодельных взрывных устройств и мин.