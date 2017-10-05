Королеву красоты Мьянмы лишили титула за публикацию видео, оправдывающего резню

Девушка утверждает, что мусульмане Мьянмы лишь притворяются угнетёнными, а на деле являются боевиками, поэтому действия властей по отношению к ним вполне оправданны.

После публикации неоднозначного ролика компания Hello Madam Media Group, которая занималась организацией конкурса красоты, лишила Шви Ян Си титула королевы красоты. Девушка настаивает, что именно её гражданская позиция стала причиной, по которой у неё отняли корону. В свою очередь директор компании утверждает, что красавица лишилась титула ещё до появления видео, однако не называет причин такого решения.