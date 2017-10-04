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Опубликовано 4 октября 2017, 15:43

Авторы Evolve анонсировали новую игру

Разработчики кооперативного экшена Evolve представили новую игру для виртуальной реальности.

Скриншот видео&nbsp;youtube.com/The Well VR

Скриншот видео youtube.com/The Well VR

Студия Turtle Rock Studios, известная по кооперативному экшену про охоту на монстров Evolve, представила игру The Well.

В The Well игрок сможет управлять магом, разбойником, воином или друидом, которому предстоит дать отпор древнему миру, угрожающему фэнтезийному миру. Игра разрабатывается для шлемов виртуальной реальности.

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Авторы Evolve анонсировали новую игру

Скриншот видео youtube.com/The Well VR

The Well выйдет уже через неделю, 11 октября.

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Станислав Погорский
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