Авторы Evolve анонсировали новую игру
Разработчики кооперативного экшена Evolve представили новую игру для виртуальной реальности.
Студия Turtle Rock Studios, известная по кооперативному экшену про охоту на монстров Evolve, представила игру The Well.
В The Well игрок сможет управлять магом, разбойником, воином или друидом, которому предстоит дать отпор древнему миру, угрожающему фэнтезийному миру. Игра разрабатывается для шлемов виртуальной реальности.
Авторы Evolve анонсировали новую игру
The Well выйдет уже через неделю, 11 октября.