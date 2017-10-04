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Опубликовано 4 октября 2017, 16:03

The Witcher 3 получила обновление для PS4 Pro

Фото: &copy;&nbsp;youtube.com/RusGameTactics

Фото: © youtube.com/RusGameTactics

Культовая ролевая игра с открытым миром The Witcher 3 получила обновление, созданное для консолей PS4 Pro.

Обновление версии 1.50 для The Witcher 3 привнесло в игру поддержку консолей PS4 Pro. Теперь на этой платформе "Ведьмак-3" будет работать значительно лучше, используя дополнительную мощность Pro-версии.

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The Witcher 3 получила обновление для PS4 Pro

Фото: © youtube.com/RusGameTactics

По заявлениям студии CD Projekt RED, на PS4 Pro The Witcher 3 теперь работает в разрешении 4K и также выдаёт большее количество кадров в секунду. Для установки обновления необходимо 20 ГБ свободного места на жёстком диске консоли.

Похожее обновление должно выйти в этом году для новой консоли Xbox One X, но его подробности пока не сообщаются.

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Станислав Погорский
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