The Witcher 3 получила обновление для PS4 Pro

Обновление версии 1.50 для The Witcher 3 привнесло в игру поддержку консолей PS4 Pro. Теперь на этой платформе "Ведьмак-3" будет работать значительно лучше, используя дополнительную мощность Pro-версии.

По заявлениям студии CD Projekt RED, на PS4 Pro The Witcher 3 теперь работает в разрешении 4K и также выдаёт большее количество кадров в секунду. Для установки обновления необходимо 20 ГБ свободного места на жёстком диске консоли.

Похожее обновление должно выйти в этом году для новой консоли Xbox One X, но его подробности пока не сообщаются.