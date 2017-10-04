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Опубликовано 4 октября 2017, 16:26

Вышла игра по мотивам сериала "Очень странные дела" Netflix

Скриншот видео&nbsp;youtube.com/TouchArcade

Скриншот видео youtube.com/TouchArcade

Сервис Netflix совместно со студией BonusXP, Inc. выпустил игру по мотивам сериала "Очень странные дела".

В Stranger Things: The Game игрок берёт под управление персонажей одноимённого сериала. Для прохождения необходимо исследовать локации, собирать полезные предметы и открывать новых героев.

Stranger Things: The Game уже доступна бесплатно в магазинах мобильных приложений Google Play и App Store. На персональных компьютерах игра не появится.

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Вышла игра по мотивам сериала "Очень странные дела" Netflix

Скриншот видео youtube.com/TouchArcade

Второй сезон сериала "Очень странные дела" выйдет целиком на сервисе Netflix уже 27 октября.

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Станислав Погорский
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