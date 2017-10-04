Сервис Netflix совместно со студией BonusXP, Inc. выпустил игру по мотивам сериала "Очень странные дела".

В Stranger Things: The Game игрок берёт под управление персонажей одноимённого сериала. Для прохождения необходимо исследовать локации, собирать полезные предметы и открывать новых героев.

Stranger Things: The Game уже доступна бесплатно в магазинах мобильных приложений Google Play и App Store. На персональных компьютерах игра не появится.

Вышла игра по мотивам сериала "Очень странные дела" Netflix Скриншот видео youtube.com/TouchArcade