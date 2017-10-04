Студия NetherRealm представила очередного бойца для файтинга про супергероев DC, Injustice 2.

На этот раз разработчики Injustice 2 сообщили, что в игре вскоре появится Атом. Этот персонаж, способный уменьшаться в тысячи раз, появлялся не только в комиксах DC, но и в нескольких супергероических сериалах на канале CW.

В новом видео показаны приёмы Атома в Injustice 2: он может мгновенно уменьшаться для обретения дополнительной мобильности, либо увеличиваться до гигантских размеров для нанесения огромного урона оппоненту. По сюжету игры Атом будет искать изобретателя своего костюма, Рэя Палмера, таинственно исчезнувшего после одного из экспериментов.

В Injustice 2 появится супергерой Атом Скриншот видео youtube.com/Injustice