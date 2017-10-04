Obsidian винит консоли в недоработках Fallout: New Vegas

По словам Эвертса, у команды разработчиков было множество идей для различных игровых механик, которые они хотели реализовать в New Vegas. Тем не менее от большинства из них пришлось отказаться, чтобы оптимизировать игру для консолей PS3 и Xbox 360. Скотт заявил, что, если бы Fallout: New Vegas создавалась только для PC, она бы выглядела совершенно иначе.

Fallout: New Vegas вышла в октябре 2010 года.