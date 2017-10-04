Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 октября 2017, 17:12

Obsidian винит консоли в недоработках Fallout: New Vegas

Скриншот видео&nbsp;youtube.com/Bethesda Softworks

Скриншот видео youtube.com/Bethesda Softworks

Разработчики культовой ролевой игры Fallout: New Vegas прокомментировали процесс создания проекта.

Скотт Эвертс из Obsidian дал интервью порталу PCGamesN, в котором поделился историей разработки постапокалиптической ролевой игры Fallout: New Vegas.

image

Obsidian винит консоли в недоработках Fallout: New Vegas

Скриншот видео youtube.com/Bethesda Softworks

По словам Эвертса, у команды разработчиков было множество идей для различных игровых механик, которые они хотели реализовать в New Vegas. Тем не менее от большинства из них пришлось отказаться, чтобы оптимизировать игру для консолей PS3 и Xbox 360. Скотт заявил, что, если бы Fallout: New Vegas создавалась только для PC, она бы выглядела совершенно иначе.

Fallout: New Vegas вышла в октябре 2010 года.

BannerImage
Станислав Погорский
  • Новости
  • Игры
  • fallout
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar