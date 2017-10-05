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Регион
Опубликовано 5 октября 2017, 03:40

"Бавария" назначила Хайнкеса главным тренером до конца сезона

Юпп Хайнкес. Фото &copy; РИА Новости/Антон Денисов

Юпп Хайнкес. Фото © РИА Новости/Антон Денисов

Немец уже тренировал мюнхенцев. Под его руководством команда выиграла Лигу чемпионов.

Новым главным тренером немецкого футбольного клуба "Бавария" станет 72-летний Юпп Хайнкес. Об этом сообщает Bild.

Хайнкес согласился возглавить команду до конца текущего сезона. Немец уже тренировал мюнхенцев с 2011 по 2013 год. Под его руководством "Бавария" выиграла Лигу чемпионов, Суперкубок, Кубок и чемпионат Германии.

"Бавария" начала поиски нового тренера после того, как руководство клуба уволило предыдущего специалиста итальянца Карла Анчелотти. Последний раз команда меняла наставника в межсезонье в 2007 году.

Ранее сообщалось, что возглавить немецкий гранд могут Томас Тухель, Юрген Клопп и Луис Энрике.

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Антон Милёшин
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