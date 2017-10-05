Режим выживания для Skyrim временно бесплатен
Фото © Bethesda
Модификацию уже можно загрузить из Bethesda Creation Club, которая запустилась в игре после обновления.
Компания Bethesda объявила о том, что режим выживания для Skyrim доступен бесплатно. Воспользоваться им можно будет до 10 октября, после чего модификация станет платной.
Режим выживания для Skyrim можно скачать бесплатно
Фото © Bethesda
Новый режим добавил в игру механики, которые требуют следить за показателями голода, усталости и тепла персонажа. Теперь болезни со временем будут перерастать в более серьёзные формы, а грузоподъёмность героев уменьшилась.
Bethesda Creation Club — платформа для распространения контента от сторонних разработчиков.