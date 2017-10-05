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Опубликовано 5 октября 2017, 09:58

Режим выживания для Skyrim временно бесплатен

Фото &copy; Bethesda

Фото © Bethesda

Модификацию уже можно загрузить из Bethesda Creation Club, которая запустилась в игре после обновления.

Компания Bethesda объявила о том, что режим выживания для Skyrim доступен бесплатно. Воспользоваться им можно будет до 10 октября, после чего модификация станет платной.

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Режим выживания для Skyrim можно скачать бесплатно

Фото © Bethesda

Новый режим добавил в игру механики, которые требуют следить за показателями голода, усталости и тепла персонажа. Теперь болезни со временем будут перерастать в более серьёзные формы, а грузоподъёмность героев уменьшилась.

Bethesda Creation Club — платформа для распространения контента от сторонних разработчиков.

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Сергей Сурепин
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