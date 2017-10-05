Epic Games отчиталась об успехе Fortnite. Разработчики рассказали, что количество игроков в Fortnite превысило семь миллионов.

Более семи миллионов человек — количество игроков в Fortnite

Также команда Epic Games заявила, что 5 октября для основного режима игры выходит небольшое дополнение под названием Horde Bash. В нём пользователи получат возможность планировать с друзьями специальные базы, а затем защищаться от волн обновлённых противников.