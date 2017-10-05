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Регион
Опубликовано 5 октября 2017, 10:21

Количество игроков в Fortnite превысило семь миллионов

Успехами поделились разработчики игры. Цифры были взяты суммарно со всех платформ.

Фото &copy;&nbsp; Epic Games

Фото ©  Epic Games

Epic Games отчиталась об успехе Fortnite. Разработчики рассказали, что количество игроков в Fortnite превысило семь миллионов.

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Более семи миллионов человек — количество игроков в Fortnite

Фото © Epic Games

Также команда Epic Games заявила, что 5 октября для основного режима игры выходит небольшое дополнение под названием Horde Bash. В нём пользователи получат возможность планировать с друзьями специальные базы, а затем защищаться от волн обновлённых противников.

26 сентября Fortnite получила режим Battle Royale. Он доступен бесплатно для всех игроков.

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Сергей Сурепин
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