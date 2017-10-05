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Опубликовано 5 октября 2017, 10:47

В WWE 2K18 не будет микроплатежей

Фото &copy; Visual Concepts

Фото © Visual Concepts

Разработчики поделились радостной информацией для фанатов спортивных симуляторов.

Компания 2K объявила, что в WWE 2K18 не будет микроплатежей. У симулятора рестлинга нет покупок за реальные деньги, но разработчики добавят аналог "контейнеров" с внутриигровыми космическими предметами.

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2K отказалась от микроплатежей в WWE 2K18

Фото © Visual Concepts

Приобрести "кейсы" можно будет исключительно за внутриигровую валюту. Чтобы заработать нужную сумму, придётся очень много играть.

WWE 2K18 выйдет на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch уже 13 октября.

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Сергей Сурепин
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