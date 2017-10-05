В WWE 2K18 не будет микроплатежей
Фото © Visual Concepts
Разработчики поделились радостной информацией для фанатов спортивных симуляторов.
Компания 2K объявила, что в WWE 2K18 не будет микроплатежей. У симулятора рестлинга нет покупок за реальные деньги, но разработчики добавят аналог "контейнеров" с внутриигровыми космическими предметами.
2K отказалась от микроплатежей в WWE 2K18
Фото © Visual Concepts
Приобрести "кейсы" можно будет исключительно за внутриигровую валюту. Чтобы заработать нужную сумму, придётся очень много играть.
WWE 2K18 выйдет на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch уже 13 октября.