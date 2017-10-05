Horizon: Zero Dawn получит полное издание
Фото © Guerrilla Games
Разработчики объединят основную игру и как минимум одно дополнение в один комплект.
Sony анонсировала полное издание Horizon: Zero Dawn. Игра включает в себя оригинал и дополнение The Frozen Wilds.
Sony выпустит полное издание Horizon: Zero Dawn
Фото © Guerrilla Games
Пока не известно, выпустят разработчики ещё какие-либо дополнения или нет. The Frozen Wilds выйдет только 6 декабря.
Релиз Horizon: Zero Dawn состоялся 1 марта 2017 года на PS4.