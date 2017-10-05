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Опубликовано 5 октября 2017, 11:11

Horizon: Zero Dawn получит полное издание

Фото &copy; Guerrilla Games

Фото © Guerrilla Games

Разработчики объединят основную игру и как минимум одно дополнение в один комплект.

Sony анонсировала полное издание Horizon: Zero Dawn. Игра включает в себя оригинал и дополнение The Frozen Wilds.

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Sony выпустит полное издание Horizon: Zero Dawn

Фото © Guerrilla Games

Пока не известно, выпустят разработчики ещё какие-либо дополнения или нет. The Frozen Wilds выйдет только 6 декабря.

Релиз Horizon: Zero Dawn состоялся 1 марта 2017 года на PS4.

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Сергей Сурепин
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