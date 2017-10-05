В День учителя Путин встретится с лауреатами конкурса "Учитель года"

Российский президент Владимир Путин поздравит педагогов всей страны с профессиональным праздником со сцены Главного кремлёвского дворца. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— По случаю Дня учителя президент пообщается с лауреатами конкурса "Учитель года". Также он выступит на праздничном мероприятии, которое в Главном кремлёвском дворце организовано по случаю всероссийского праздника учителей, — отметил Песков.