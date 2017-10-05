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Регион
Опубликовано 5 октября 2017, 12:19

В День учителя Путин встретится с лауреатами конкурса "Учитель года"

Президент России Владимир Путин. Фото: &copy;РИА Новости/Алексей Никольский

Президент России Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Алексей Никольский

Российский президент Владимир Путин поздравит педагогов всей страны с профессиональным праздником со сцены Главного кремлёвского дворца. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— По случаю Дня учителя президент пообщается с лауреатами конкурса "Учитель года". Также он выступит на праздничном мероприятии, которое в Главном кремлёвском дворце организовано по случаю всероссийского праздника учителей, — отметил Песков.

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Александр Юнашев
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