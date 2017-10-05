Министр образования Васильева сделала прививку от гриппа в Доме правительства
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Как рассказала министр образования, она считает необходимым ежегодно проходить вакцинацию.
Министр образования России Ольга Васильева перед началом заседания кабинета министров сделала прививку от гриппа в Доме правительства.
— Я прививку делаю каждый год и вся моя семья. Я считаю, что это необходимо, а с учётом того, что грипп, который идёт, это новый грипп, это сложный грипп, то я в данном случае, как учитель, считаю, что все должны быть привиты — учителя и дети. И обязательно пожилые люди, — сказала она журналистам.
Министр напомнила о тяжёлых осложнениях, которые могут быть в результате гриппа. Васильева подчеркнула, что является сторонником вакцинации. Как она отметила, лучше избежать заболевания, если есть такая возможность.
Министр здравоохранения Вероника Скворцова ранее выразила надежду, что в этом эпидсезоне получится избежать серьёзных осложнений от гриппа с преобладанием штамма H1N1 благодаря вакцинации. По словам главы Минздрава, есть четыре российские вакцины, они все очень высокого качества и безопасны.