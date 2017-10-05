— Я прививку делаю каждый год и вся моя семья. Я считаю, что это необходимо, а с учётом того, что грипп, который идёт, это новый грипп, это сложный грипп, то я в данном случае, как учитель, считаю, что все должны быть привиты — учителя и дети. И обязательно пожилые люди, — сказала она журналистам.