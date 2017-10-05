Нобелевскую премию по литературе получил автор "Не отпускай меня" Кадзуо Исигуро
Британского писателя японского происхождения наградят 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля, в Стокгольме.
Лауреатом Нобелевской премии по литературе за текущий год стал британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро, автор произведений "Остаток дня", "Не отпускай меня" и "Погребённый великан".
#BREAKING British novelist Kazuo Ishiguro awarded 2017 #NobelPrize in Literature pic.twitter.com/WzjvFkKcXp— CGTN (@CGTNOfficial) 5 октября 2017 г.
Писателя будут награждать 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля, в Стокгольме. Размер премии в текущем году увеличен до девяти миллионов шведских крон — 1,12 миллиона долларов.