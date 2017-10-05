Нобелевскую премию по литературе получил автор "Не отпускай меня" Кадзуо Исигуро

Британского писателя японского происхождения наградят 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля, в Стокгольме.

Лауреатом Нобелевской премии по литературе за текущий год стал британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро, автор произведений "Остаток дня", "Не отпускай меня" и "Погребённый великан".