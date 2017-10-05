Как учили в советских школах — 10 ностальгических фото
Сегодня, 5 октября, все учителя России отмечают свой профессиональный праздник. А как и чему учили в СССР? 10 ностальгических фото.
1932 год. Ученики школы рабочей молодёжи № 12 в Днепропетровске занимаются на уроке черчения. Украинская ССР. Фото: © РИА Новости
1937 год. В школе для взрослых Советского района Москвы. Фото: © РИА Новости
1942 год. Урок естествознания в школе в блокадном Ленинграде. Фото: © РИА Новости
1950 год. Девочка с косичками на последней парте в среднем ряду — Валя Терешкова, будущая первая в мире женщина-космонавт. Школа № 32. Фото: © РИА Новости
1954 год. На экзамене по химии в 10 классе средней школы № 312 города Москвы. Фото: © РИА Новости
1955 год. Урок пения в московской школе № 96. Фото: © РИА Новости
1963 год. Во дворе математической школы в Москве. Фото: © РИА Новости
1966 год. Первоклассники школы № 4 города Новополоцка. Фото: © РИА Новости
1975 год. Пионеры школы № 2 (Екатеринбург) собирают макулатуру. Фото: © РИА Новости
1979 год. Ученики школы-интерната № 19 во время физкультурной зарядки. Фото: © РИА Новости