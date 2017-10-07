Дизайнер выпустил единорога на подиум на Неделе моды в Париже
Если взглянуть на прошедшие модные показы, можно сделать вывод, что дизайнеры стали делать основной упор не на красивую одежду, а на красочное шоу. Точно так же поступил и американский дизайнер Том Браун на показе в Париже.
Показ американского дизайнера Тома Брауна на Неделе моды в Париже открыли две модели в необъятных костюмах и с сетчатыми шлемами на головах.
На первый взгляд наряд моделей больше напоминал крупных женщин с обвисшей грудью. Определить, кого на самом деле хотел изобразить дизайнер, очень сложно. Как бы то ни было, выглядели костюмы всё равно довольно странно.
Между тем две другие модели расположились на кровати посередине зала. Их головы также украшали шлемы, а укрыты девушки были пушистым одеялом. Модели напоминали две жемчужины, лежащие в морской пене.
Скорее всего, дизайнер хотел сделать акцент на морскую тематику, поскольку на подиуме всё казалось воздушным и прозрачным.
Цель каждого творческого человека — удивить зрителя, и Тому Брауну это удаётся вот уже в который раз. К завершению показа он впустил в зал огромного единорога из прозрачного материала и кружева.