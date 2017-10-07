Дизайнер выпустил единорога на подиум на Неделе моды в Париже

Показ американского дизайнера Тома Брауна на Неделе моды в Париже открыли две модели в необъятных костюмах и с сетчатыми шлемами на головах.

Публикация от Fashion Week (@fashion_week) Окт 4 2017 в 10:55 PDT

На первый взгляд наряд моделей больше напоминал крупных женщин с обвисшей грудью. Определить, кого на самом деле хотел изобразить дизайнер, очень сложно. Как бы то ни было, выглядели костюмы всё равно довольно странно.

Публикация от FrequentlyChic (@frequentlychic) Окт 3 2017 в 11:32 PDT

Между тем две другие модели расположились на кровати посередине зала. Их головы также украшали шлемы, а укрыты девушки были пушистым одеялом. Модели напоминали две жемчужины, лежащие в морской пене.

Публикация от Thom Browne (@thombrowneny) Окт 3 2017 в 10:04 PDT

Скорее всего, дизайнер хотел сделать акцент на морскую тематику, поскольку на подиуме всё казалось воздушным и прозрачным.

Публикация от worldtop.model (@worldtop.model) Окт 3 2017 в 1:02 PDT

Цель каждого творческого человека — удивить зрителя, и Тому Брауну это удаётся вот уже в который раз. К завершению показа он впустил в зал огромного единорога из прозрачного материала и кружева.

Like a fairytale ✨ @thombrowneny #pfw #ss18 #thombrowne #24sevres #lvmh #fashionstories Публикация от Alessandro Premoli (@alejandropremoli) Окт 3 2017 в 11:40 PDT