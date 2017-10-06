Анонсирована Street Fighter V: Arcade Edition
Capcom анонсировала переиздание файтинга Street Fighter V, получившее название Arcade Edition.
Capcom представила трейлер Street Fighter V: Arcade Edition — улучшенного переиздания файтинга, которое выйдет в следующем году.
В состав Arcade Edition войдут ещё два игровых режима, новые боевые приёмы и персонажи из двух сезонов дополнений для Street Fighter V. Также поклонников файтинга ждут дополнительные внутриигровые иллюстрации и переосмысленный интерфейс меню.
Анонсирована Street Fighter V: Arcade Edition
Street Fighter V: Arcade Edition выйдет на PC и PS4 16 января 2018 года.