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Опубликовано 6 октября 2017, 10:33

Анонсирована Street Fighter V: Arcade Edition

Скриншот видео&nbsp;youtube.com/Street Fighter

Скриншот видео youtube.com/Street Fighter

Capcom анонсировала переиздание файтинга Street Fighter V, получившее название Arcade Edition.

Capcom представила трейлер Street Fighter V: Arcade Edition — улучшенного переиздания файтинга, которое выйдет в следующем году.

В состав Arcade Edition войдут ещё два игровых режима, новые боевые приёмы и персонажи из двух сезонов дополнений для Street Fighter V. Также поклонников файтинга ждут дополнительные внутриигровые иллюстрации и переосмысленный интерфейс меню.

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Анонсирована Street Fighter V: Arcade Edition

Скриншот видео youtube.com/Street Fighter

Street Fighter V: Arcade Edition выйдет на PC и PS4 16 января 2018 года.

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Станислав Погорский
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