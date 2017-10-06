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Опубликовано 6 октября 2017, 10:11

В PlayStation Store началась крупная распродажа

Фото: &copy;&nbsp;flickr.com/kurzkarl74

Фото: © flickr.com/kurzkarl74

Компания Sony начала продавать множество хитов для консолей по сниженным ценам в рамках новой распродажи.

В онлайн-магазине PlayStation Store началась распродажа "Только для PlayStation", в которой принимают участие десятки хитов для консолей PS4, PS3 и PS Vita.

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В PlayStation Store началась крупная распродажа

Среди игр с самыми примечательными скидками оказались: Horizon: Zero Dawn за 2199 рублей (1799 рублей для подписчиков PS Plus) вместо 3999 рублей, Nioh за 1599 рублей вместо 3799 рублей и The Last of Us: Remastered за 1999 рублей (1044 рубля для подписчиков) вместо 2849 рублей.

Распродажа продлится до 19 октября.

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Станислав Погорский
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