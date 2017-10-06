Компания Sony начала продавать множество хитов для консолей по сниженным ценам в рамках новой распродажи.

В онлайн-магазине PlayStation Store началась распродажа "Только для PlayStation", в которой принимают участие десятки хитов для консолей PS4, PS3 и PS Vita.

В PlayStation Store началась крупная распродажа