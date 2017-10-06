Студию CD Projekt RED покинули несколько ключевых разработчиков

Стало известно, что за последние несколько недель CD Projekt RED покинули несколько ветеранов студии, которые в том числе работали над следующим проектом — Cyberpunk 2077.

Среди уволившихся оказались: ведущий творческий продюсер Cyberpunk 2077 Михал Стец, ведущий геймплейный продюсер Дерек Паттерсон, менеджер проектов студии Овидиу Траян Василеску и старший дизайнер уровней Матеуш Пьяскевич. Дерек Паттерсон уже официально объявил о новом месте работы — он перешёл в студию Techland.

Ранее в Сети появилась информация о том, что большинство сотрудников CD Projekt RED очень недовольны условиями своей работы и руководством студии. По слухам, это может негативно сказаться на следующей игре польской команды — Cyberpunk 2077.