Студию CD Projekt RED покинули несколько ключевых разработчиков
Из польской студии CD Projekt RED, известной по серии The Witcher, ушли несколько ключевых сотрудников.
Обложка видео youtube.com/Антон Логвинов - дополнительный канал
Стало известно, что за последние несколько недель CD Projekt RED покинули несколько ветеранов студии, которые в том числе работали над следующим проектом — Cyberpunk 2077.
Студию CD Projekt RED покинули несколько ключевых разработчиков
Обложка видео youtube.com/Антон Логвинов — дополнительный канал
Среди уволившихся оказались: ведущий творческий продюсер Cyberpunk 2077 Михал Стец, ведущий геймплейный продюсер Дерек Паттерсон, менеджер проектов студии Овидиу Траян Василеску и старший дизайнер уровней Матеуш Пьяскевич. Дерек Паттерсон уже официально объявил о новом месте работы — он перешёл в студию Techland.
Ранее в Сети появилась информация о том, что большинство сотрудников CD Projekt RED очень недовольны условиями своей работы и руководством студии. По слухам, это может негативно сказаться на следующей игре польской команды — Cyberpunk 2077.