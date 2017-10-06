Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 октября 2017, 09:47

Студию CD Projekt RED покинули несколько ключевых разработчиков

Из польской студии CD Projekt RED, известной по серии The Witcher, ушли несколько ключевых сотрудников.

Обложка видео&nbsp;youtube.com/Антон Логвинов - дополнительный канал

Обложка видео youtube.com/Антон Логвинов - дополнительный канал

Стало известно, что за последние несколько недель CD Projekt RED покинули несколько ветеранов студии, которые в том числе работали над следующим проектом — Cyberpunk 2077.

image

Студию CD Projekt RED покинули несколько ключевых разработчиков

Обложка видео youtube.com/Антон Логвинов — дополнительный канал

Среди уволившихся оказались: ведущий творческий продюсер Cyberpunk 2077 Михал Стец, ведущий геймплейный продюсер Дерек Паттерсон, менеджер проектов студии Овидиу Траян Василеску и старший дизайнер уровней Матеуш Пьяскевич. Дерек Паттерсон уже официально объявил о новом месте работы — он перешёл в студию Techland.

Ранее в Сети появилась информация о том, что большинство сотрудников CD Projekt RED очень недовольны условиями своей работы и руководством студии. По слухам, это может негативно сказаться на следующей игре польской команды — Cyberpunk 2077.

BannerImage
Станислав Погорский
  • Статьи
  • Игры
  • cyberpunk2077
  • cdprojektred
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar