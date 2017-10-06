Assassin's Creed: Origins станет самой продолжительной частью серии

Один из разработчиков Assassin's Creed: Origins успел пройти сюжетную кампанию и поделился своей статистикой.

Игровой директор Assassin's Creed: Origins Ашраф Исмаил рассказал фанатам, что на прохождение сюжетной кампании новой части серии у него ушло примерно 50 часов. При этом он игнорировал большинство многочисленных побочных заданий.

При создании Assassin's Creed: Origins разработчики ориентировались на жанр современных ролевых игр, в частности, на The Witcher 3. По их словам, в Origins большой и насыщенный открытый мир, а необязательные задания покажутся многим такими же интересными, как и основная сюжетная линия.

Assassin's Creed: Origins выйдет на PC, PS4 и Xbox One уже 27 октября.