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Опубликовано 6 октября 2017, 09:21

Assassin's Creed: Origins станет самой продолжительной частью серии

Скриншот видео&nbsp;youtube.com/Assassin's Creed Origins (Истоки) | ТРЕЙЛЕР

Скриншот видео youtube.com/Assassin's Creed Origins (Истоки) | ТРЕЙЛЕР

Один из разработчиков Assassin's Creed: Origins успел пройти сюжетную кампанию и поделился своей статистикой.

Игровой директор Assassin's Creed: Origins Ашраф Исмаил рассказал фанатам, что на прохождение сюжетной кампании новой части серии у него ушло примерно 50 часов. При этом он игнорировал большинство многочисленных побочных заданий.

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Assassin's Creed: Origins станет самой продолжительной частью серии

Скриншот видео youtube.com/Assassin's Creed Origins (Истоки) | ТРЕЙЛЕР

При создании Assassin's Creed: Origins разработчики ориентировались на жанр современных ролевых игр, в частности, на The Witcher 3. По их словам, в Origins большой и насыщенный открытый мир, а необязательные задания покажутся многим такими же интересными, как и основная сюжетная линия.

Assassin's Creed: Origins выйдет на PC, PS4 и Xbox One уже 27 октября.

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Станислав Погорский
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