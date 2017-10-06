Авторы Spec Ops: The Line опровергли возможность выхода сиквела

Сценарист Spec Ops: The Line Уолт Уильямс решил ответить на бесчисленные вопросы фанатов о судьбе продолжения игры. По его словам, он скорее съест битое стекло, чем вернётся к этой франшизе.

Причиной такого эмоционального ответа Уильямс назвал изнурительную разработку оригинальной Spec Ops, которая стала настоящей пыткой для всей команды немецкой студии Yager Development. К тому же Spec Ops: The Line плохо продалась. Хотя с тех пор игра стала культовым хитом, Уильямс не видит потенциала в продолжении.

Spec Ops: The Line вышла на PC, Xbox 360 и PS3 в июне 2012 года.