Авторы Spec Ops: The Line опровергли возможность выхода сиквела
Разработчики сюжетного шутера от третьего лица Spec Ops: The Line заявили, что не будут работать над сиквелом.
Скриншот видео youtube.com/Spec Ops: The Line - Launch Trailer
Сценарист Spec Ops: The Line Уолт Уильямс решил ответить на бесчисленные вопросы фанатов о судьбе продолжения игры. По его словам, он скорее съест битое стекло, чем вернётся к этой франшизе.
Авторы Spec Ops: The Line опровергли возможность выхода сиквела
Скриншот видео youtube.com/Spec Ops: The Line — Launch Trailer
Причиной такого эмоционального ответа Уильямс назвал изнурительную разработку оригинальной Spec Ops, которая стала настоящей пыткой для всей команды немецкой студии Yager Development. К тому же Spec Ops: The Line плохо продалась. Хотя с тех пор игра стала культовым хитом, Уильямс не видит потенциала в продолжении.
Spec Ops: The Line вышла на PC, Xbox 360 и PS3 в июне 2012 года.