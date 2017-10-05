Учительницу из Краснодара довёл до слёз "дешёвый" подарок первоклассников

В одной из школ Краснодара разгорается скандал вокруг реакции классного руководителя первоклашек на подарок ко Дню учителя. В распоряжении местных СМИ оказалась переписка из чата, в котором состоят мамы и папы школьников, где глава родительского комитета пожаловалась, что педагог посчитала презент оскорбительным и даже расплакалась от обиды.

— Уважаемые родители! Сегодня произошёл очень неприятный инцидент, а именно Елена Сергеевна посчитала подарок от нашего класса унизительным и недостойным её персоны. Букет цветов она вернула вместе с конвертом, — описала ситуацию родительница. — Я попыталась переговорить с ней о том, чтобы она всё-таки приняла наш подарок, ведь он был подарен с душой и моим ребёнком. На что она отказалась, расплакалась и сказала, что она у нас единственный учитель и этот подарок мог иметь место, если бы я дарила его от себя, а не от всего класса.