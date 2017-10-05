В Госдуме хотят уточнить понятие "оскорбление чувств верующих"

Предлагается уточнить, что под оскорблением чувств верующих подразумеваются только те действия, которые совершены во время и в местах проведения религиозных обрядов.

Первый заместитель Комитета Госдумы РФ по образованию и науке Олег Смолин внёс в нижнюю палату парламента законопроект, согласно которому предлагается уточнить определение "оскорбление чувств верующих". В частности, под оскорблениями предлагают понимать те действия, которые совершены во время и в местах проведения религиозных обрядов.

— Действия, которые направлены на оскорбление религиозных чувств верующих, могут быть совершены только во время и в местах проведения религиозных обрядов, собраний и церемоний, — отмечают инициаторы.

Как отмечается в пояснительной записке, в этом случае действия можно рассматривать как воспрепятствование свободе совести и вероисповедания. При этом законопроект направлен на защиту гарантий свободы мысли и слова, а также права свободно передавать, производить и распространять информацию любым законным способом.