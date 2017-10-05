Путин рассказал о главной задаче педагогов в России
Президент РФ Владимир Путин. Фото © РИА Новости/Алексей Никольский
Глава государства поздравил российских учителей с их профессиональным праздником.
В Государственном кремлёвском дворце состоялся торжественный вечер в честь Дня учителя и прошла церемония награждения лауреатов конкурса "Учитель года России — 2017". Поздравить педагогов приехал лично президент России Владимир Путин. Как отметил глава государства, учитель — не просто профессия, а призвание и одновременно нелёгкая ответственная миссия.
— Все мы вспоминаем наших наставников за их любовь и заботу. Настоящий учитель даёт больше, чем заложено в программе. Он помогает подростку найти себя. Подавляющее большинство из вас вкладывает в учеников частичку своей души, стремится показать, как важны порядочность, доверие, уважение, любовь к своей стране. Без таких базовых фундаментальных ценностей невозможно стать нравственным. Человеком думающим. Этого не выучишь по учебникам, не скачаешь из Интернета, — заявил Владимир Путин.
Также глава государства отметил, что Россия всегда славилась качественным образованием. И задача государства и общества эту традицию бережно сохранять. Задача же учителей, отметил президент, сделать ученика выдающимся человеком.
— Вы как никто другой знаете, что те таланты, которые демонстрируют ваши ученики на олимпиадах, связаны с одной простой истиной: каждый человек талантлив, и если учитель смог довести того или иного своего воспитанника до олимпиады, значит, он нашёл эту искру. И задача педагога — найти ту искру, которая сделает ученика выдающимся человеком, — заявил Владимир Путин.