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Регион
Опубликовано 5 октября 2017, 19:23

Путин рассказал о главной задаче педагогов в России

Президент РФ Владимир Путин. Фото &copy; РИА Новости/Алексей Никольский

Президент РФ Владимир Путин. Фото © РИА Новости/Алексей Никольский

Глава государства поздравил российских учителей с их профессиональным праздником.

В Государственном кремлёвском дворце состоялся торжественный вечер в честь Дня учителя и прошла церемония награждения лауреатов конкурса "Учитель года России — 2017". Поздравить педагогов приехал лично президент России Владимир Путин. Как отметил глава государства, учитель — не просто профессия, а призвание и одновременно нелёгкая ответственная миссия.

— Все мы вспоминаем наших наставников за их любовь и заботу. Настоящий учитель даёт больше, чем заложено в программе. Он помогает подростку найти себя. Подавляющее большинство из вас вкладывает в учеников частичку своей души, стремится показать, как важны порядочность, доверие, уважение, любовь к своей стране. Без таких базовых фундаментальных ценностей невозможно стать нравственным. Человеком думающим. Этого не выучишь по учебникам, не скачаешь из Интернета, — заявил Владимир Путин.

Также глава государства отметил, что Россия всегда славилась качественным образованием. И задача государства и общества эту традицию бережно сохранять. Задача же учителей, отметил президент, сделать ученика выдающимся человеком.

— Вы как никто другой знаете, что те таланты, которые демонстрируют ваши ученики на олимпиадах, связаны с одной простой истиной: каждый человек талантлив, и если учитель смог довести того или иного своего воспитанника до олимпиады, значит, он нашёл эту искру. И задача педагога — найти ту искру, которая сделает ученика выдающимся человеком, — заявил Владимир Путин.

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Александр Юнашев
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