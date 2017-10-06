Кабмин внёс в Госдуму поправки к закону о бюджете на 2017–2019 годы

В соответствии с корректировками, объём доходов увеличится на 41,5 млрд рублей, в том числе за счёт нефтегазовых доходов.

Правительство внесло в Госдуму проект поправок в закон о бюджете на 2017 год и плановый период 2018–2019 годов. Распоряжение за подписью премьера Дмитрия Медведева опубликовано на сайте кабмина. Оно направлено на корректировку основных характеристик главного финансового документа страны с учётом ожидаемой оценки исполнения федерального бюджета в 2017 году.

По прогнозу правительства, объём доходов бюджета увеличится на 41,5 млрд рублей (с 14,68 трлн рублей до 14,72), в том числе за счёт нефтегазовых доходов. Расходы увеличатся на 125,7 млрд рублей (18,2% к ВВП), что на 0,2% выше утверждённого ранее уровня. А дефицит бюджета в 2017 году составит 2,2% к ВВП, что на 0,1% выше, чем планировалось ранее.

Ранее сообщалось, что Госдума может приступить к рассмотрению проекта федерального бюджета на 2018–2020 годы уже 27 октября.