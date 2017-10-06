Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 октября 2017, 10:41

Кабмин внёс в Госдуму поправки к закону о бюджете на 2017–2019 годы

Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Трефилов

Фото: © РИА Новости/Владимир Трефилов

В соответствии с корректировками, объём доходов увеличится на 41,5 млрд рублей, в том числе за счёт нефтегазовых доходов.

Правительство внесло в Госдуму проект поправок в закон о бюджете на 2017 год и плановый период 2018–2019 годов. Распоряжение за подписью премьера Дмитрия Медведева опубликовано на сайте кабмина. Оно направлено на корректировку основных характеристик главного финансового документа страны с учётом ожидаемой оценки исполнения федерального бюджета в 2017 году.

По прогнозу правительства, объём доходов бюджета увеличится на 41,5 млрд рублей (с 14,68 трлн рублей до 14,72), в том числе за счёт нефтегазовых доходов. Расходы увеличатся на 125,7 млрд рублей (18,2% к ВВП), что на 0,2% выше утверждённого ранее уровня. А дефицит бюджета в 2017 году составит 2,2% к ВВП, что на 0,1% выше, чем планировалось ранее.

Ранее сообщалось, что Госдума может приступить к рассмотрению проекта федерального бюджета на 2018–2020 годы уже 27 октября.

К слову, главный финансовый документ страны в последний раз был внесён в парламент в печатном виде. Начиная со следующего года депутаты будут получать его в электронном виде.

BannerImage
Марина Калегина
  • Новости
  • Правительство РФ
  • Госдума
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar