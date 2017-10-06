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Опубликовано 6 октября 2017, 15:11

Авторы Assassin’s Creed: Origins назвали системные требования игры

Скриншот видео&nbsp;youtube.com/TetraNinja

Скриншот видео youtube.com/TetraNinja

В этом году приключения наёмного убийцы выходят на ПК одновременно с консольным релизом.

Компания Ubisoft опубликовала официальные системные требования ПК-версии Assassin’s Creed: Origins. Игра оказалась не особо требовательной.

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Стали известны системные требования Assassin’s Creed: Origins

Скриншот видео youtube.com/TetraNinja

Минимальные:

  • ОС: Windows 7 PS1, Windows 8.1, Windows 10 (64-бит)
  • Процессор: Intel Core i5-2400s @ 2.5 GHz / AMD FX-6350 @ 3.9 GHz
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX660 / AMD R9 270 (2GB)
  • Оперативная память: 6GB

Рекомендуемые:

  • ОС: Windows 7 PS1, Windows 8.1, Windows 10 (64-бит)
  • Процессор: Intel Core i7- 3770 @ 3.5 GHz / AMD FX-8350 @ 4.0 GHz
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX760 / AMD R9 280X (3GB)
  • Оперативная память: 8GB

Assassin’s Creed: Origins выходит 27 октября на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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