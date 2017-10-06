Авторы Assassin’s Creed: Origins назвали системные требования игры
В этом году приключения наёмного убийцы выходят на ПК одновременно с консольным релизом.
Компания Ubisoft опубликовала официальные системные требования ПК-версии Assassin’s Creed: Origins. Игра оказалась не особо требовательной.
Стали известны системные требования Assassin’s Creed: Origins
Минимальные:
- ОС: Windows 7 PS1, Windows 8.1, Windows 10 (64-бит)
- Процессор: Intel Core i5-2400s @ 2.5 GHz / AMD FX-6350 @ 3.9 GHz
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX660 / AMD R9 270 (2GB)
- Оперативная память: 6GB
Рекомендуемые:
- ОС: Windows 7 PS1, Windows 8.1, Windows 10 (64-бит)
- Процессор: Intel Core i7- 3770 @ 3.5 GHz / AMD FX-8350 @ 4.0 GHz
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX760 / AMD R9 280X (3GB)
- Оперативная память: 8GB
Assassin’s Creed: Origins выходит 27 октября на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.