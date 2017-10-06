Разработчики игры про Бэтмена использовали изображение убитого российского посла

Ставший знаменитым кадр можно встретить в квесте от студии Telltale Games — Batman: Enemy Within.

Пользователь "Твиттера" под псевдонимом Bro Team Pill обратил внимание, что в новом эпизоде Batman: The Enemy Within разработчики использовали фотографию убитого российского посла Андрея Карлова. Его застрелили на глазах у журналистов 19 декабря 2016 года.

SO TELLTALE BATMAN JUST USED THE IMAGE OF THAT MURDERED RUSSIAN DIPLOMAT IN THEIR GAME AND THOAUAHAHAAHAHHAHAHAAＡＡＨＡＡＡＨＡＡＡＨＡＨＡＨＡＨＡＨＡＨＡＨＡＨＡＡ pic.twitter.com/QqhjyFQfP1 — Bro Team Pill (@BroTeamPill) October 5, 2017

Студия Telltale Games отредактировала исходное изображение. В игре Андрей Карлов стал жертвой ограбления банка.

I CAN'T



I JUST CANSNDFJKHYRE pic.twitter.com/w2W00tHJFQ — SteeScribbles (@SteeScribbles) October 5, 2017

Разработчики пока не комментируют ситуацию. Пользователи считают, что студию ждут проблемы, а также шутят о лени художников.