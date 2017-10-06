Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 октября 2017, 12:04

Нобелевская премия мира присуждена Международной кампании против ядерного оружия

Эта организация приложила усилия для достижения мира без ядерного оружия и занималась его законодательным ограничением.

Лауреатом Нобелевской премии мира за 2017 год стала Международная кампания по ликвидации ядерного оружия (ICAN). Приз присуждён "за работу по привлечению внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям от использования ядерного оружия", огласили в Нобелевском комитете.

Эта организация была основана в Мельбурне (Австралия) в 2007 году, её идеологом и исполнительным директором является Беатрис Фин. На сегодняшний день ICAN насчитывает 468 партнёрских организаций в 100 странах мира и имеет штаб-квартиру в Женеве.

В этом году на престижную награду были выдвинуты 251 человек и 103 организации, среди них Эдвард Сноуден, папа римский Франциск, разоблачитель секретов Пентагона Дэниел Эллсберг, врач из Конго Дени Муквеге и сирийская НПО "Белые каски".

Напомним, что в 2016 году Нобелевскую премию мира получил президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос за шаги по урегулированию конфликта с боевиками FARC. В ХХI веке лауреатами Нобелевской премии мира также становились Европейский Союз, президент США Барак Обама, политик Джимми Картер. В 1990 году премия была присуждена президенту СССР Михаилу Горбачёву.

BannerImage
Марина Калегина
  • Новости
  • ядерноеоружие
  • В мире
  • Нобелевская премия
  • Наука и технологии
  • Наука
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar