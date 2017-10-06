Эксперты: Девушкам нравится киберспорт
Исследование показало, что практически треть фанатов киберспорта — девушки, а соотношение полов меняется в зависимости от дисциплины.
Компания Nielsen провела исследование. Оказалось, 71% интересующихся этой индустрией — мужчины.
Треть интересующихся киберспортом — девушки
Мужчины склонны чаще смотреть трансляции проходящих мероприятий. Четверть девушек включает трансляцию минимум раз в неделю.
Counter-Strike интересен мужчинам — они составляют 90% аудитории. В Overwatch, Dota 2 и League of Legends процент девушек-зрителей колеблется от 16% до 24%. Больше всего женский пол интересуется футбольным симулятором FIFA — 32%.