Эксперты: Девушкам нравится киберспорт

Исследование показало, что практически треть фанатов киберспорта — девушки, а соотношение полов меняется в зависимости от дисциплины.

Компания Nielsen провела исследование. Оказалось, 71% интересующихся этой индустрией — мужчины.

Треть интересующихся киберспортом — девушки Фото © Flickr/Marco Verch

Мужчины склонны чаще смотреть трансляции проходящих мероприятий. Четверть девушек включает трансляцию минимум раз в неделю.