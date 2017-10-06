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Опубликовано 6 октября 2017, 13:51

Эксперты: Девушкам нравится киберспорт

Фото &copy; Flickr/Marco Verch

Фото © Flickr/Marco Verch

Исследование показало, что практически треть фанатов киберспорта — девушки, а соотношение полов меняется в зависимости от дисциплины.

Компания Nielsen провела исследование. Оказалось, 71% интересующихся этой индустрией — мужчины.

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Треть интересующихся киберспортом — девушки

Фото © Flickr/Marco Verch

Мужчины склонны чаще смотреть трансляции проходящих мероприятий. Четверть девушек включает трансляцию минимум раз в неделю.

Counter-Strike интересен мужчинам — они составляют 90% аудитории. В Overwatch, Dota 2 и League of Legends процент девушек-зрителей колеблется от 16% до 24%. Больше всего женский пол интересуется футбольным симулятором FIFA — 32%.

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Сергей Сурепин
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