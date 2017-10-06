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Регион
Опубликовано 6 октября 2017, 13:17

Battle.net получит чаты и группы

В приложении компании Blizzard планируется расширение функционала для общения между игроками.

Фото: &copy;&nbsp;flickr.com/Cheon Fong Liew

Фото: © flickr.com/Cheon Fong Liew

Пользователи обнаружили в коде приложения Battle.net интерфейс чатов и групп. У игроков будет возможность создавать группы, чаты, а также назначать роли членам групп.

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Blizzard готовит обновление для Battle.net

Фото: © flickr.com/Cheon Fong Liew

У пользователей также появится возможность устанавливать себе статус "офлайн", оставаясь невидимым для других. Внешний вид и функции приложения могут измениться к официальному выходу обновления.

Дата выхода обновления пока не известна.

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Сергей Сурепин
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