Battle.net получит чаты и группы
В приложении компании Blizzard планируется расширение функционала для общения между игроками.
Пользователи обнаружили в коде приложения Battle.net интерфейс чатов и групп. У игроков будет возможность создавать группы, чаты, а также назначать роли членам групп.
Blizzard готовит обновление для Battle.net
У пользователей также появится возможность устанавливать себе статус "офлайн", оставаясь невидимым для других. Внешний вид и функции приложения могут измениться к официальному выходу обновления.
Дата выхода обновления пока не известна.