Battle.net получит чаты и группы

Пользователи обнаружили в коде приложения Battle.net интерфейс чатов и групп. У игроков будет возможность создавать группы, чаты, а также назначать роли членам групп.

У пользователей также появится возможность устанавливать себе статус "офлайн", оставаясь невидимым для других. Внешний вид и функции приложения могут измениться к официальному выходу обновления.