В аэропорту в Швеции поймали пассажира со взрывчаткой в чемодане

Молодой человек проходил контроль безопасности. Его багаж был изъят, а часть терминала аэропорта оцеплена. По данным местных СМИ, в багаже подозреваемого было обнаружено взрывоопасное вещество пероксид ацетона. Именно оно использовалось при взрыве в Манчестере в этом году.