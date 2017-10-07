Объявлены системные требования The Evil Within 2

Авторы хоррора The Evil Within 2 из Bethesda рассказали о системных требованиях игры. Проект создавался на модифицированной версии движка id Tech 5, главной технологии компании.

Минимальные требования для игры следующие: операционная система Windows 7, процессор Intel Core i5-2400 или AMD FX-8320, видеокарта NVIDIA GTX 660 2 Гбайт или AMD HD 7970 3 Гбайт, 8 Гбайт оперативной памяти и 40 Гбайт свободного места на жёстком диске. Для работы The Evil Within 2 на высоких настройках графики потребуются: операционная система Windows 7, процессор Intel Core i7-4770 или AMD Ryzen 5 1600X, видеокарта NVIDIA GTX 1060 6 Гбайт или AMD RX 480 8 Гбайт, 16 Гбайт оперативной памяти и 40 Гбайт свободного места на жёстком диске.

The Evil Within 2 выйдет на PC, PS4 и Xbox One уже 17 октября.