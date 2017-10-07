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Опубликовано 7 октября 2017, 15:39

Началось бета-тестирование Star Wars: Battlefront 2

Фото &copy; Electronic Arts

Фото © Electronic Arts

EA объявила о начале открытого этапа бета-тестирования шутера Star Wars: Battlefront 2.

С 6 октября принять участие в бета-тестировании шутера Star Wars: Battlefront 2 могут все желающие. Игра уже доступна для загрузки на PC, PS4 и Xbox One.

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Началось бета-тестирование Star Wars: Battlefront 2

Фото © Electronic Arts

Желающим опробовать новый шутер по вселенной "Звёздных войн" необходимо убедиться, что на жёстком диске выбранной платформы достаточно свободного места. Клиент Battlefront 2 на PC весит 22,8 ГБ, 15,3 ГБ — на PS4 и 13 ГБ — на Xbox One. Бета-тестирование продлится до 9 октября.

Star Wars: Battlefront 2 выйдет на PC, PS4 и Xbox One 17 ноября этого года.

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