Объявлены подробности игровой конференции Moscow White Nights 2017

White Nights Conference пройдёт в пятизвёздочной гостинице Radisson Royal Moscow с 10 по 11 октября. Организаторы прогнозируют, что посещаемость мероприятия составит примерно 1300 человек.

На московской White Nights в этом году ожидается множество лекций и стендов от различных компаний. Среди участников числятся такие бренды, как Playrix, King, Nevosoft, Playtika, Google, Nexon, Social Quantum, Appodeal, Pixonic, MyTona, Amazon, Unity, AppsFlyer, Facebook, Wargaming, Epic Games, Game Insight и другие. Одним из главных гостей станет программист Obsidian Entertainment Майкл Кемски, который расскажет о работе с UI и UX, основываясь на многолетнем опыте в индустрии. Также на White Nights 11 октября будут объявлены победители чемпионата для разработчиков Indie Game Cup.

Билеты на White Nights, цена на которые начинается от 150 евро, можно приобрести на официальном сайте. Там же есть подробная программа и план мероприятия.