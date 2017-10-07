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Опубликовано 7 октября 2017, 10:42

В Destiny 2 появится система сезонов

Фото &copy;&nbsp;Activision

Фото © Activision

Студия Bungie подтвердила давние слухи про появление сезонов в онлайн-шутере Destiny 2.

Уже 20 октября на мероприятии TwitchCon команда Bungie официально расскажет о системе сезонов в Destiny 2. Сейчас информацию о них игроки встречали только в меню управления внутриигровыми кланами.

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В Destiny 2 появится система сезонов

Фото © Activision

Пока точно не известно, что представляют из себя сезоны, но на TwitchCon разработчики расскажут принцип их работы и сколько будет длиться каждый. Вероятно, это так или иначе связано с регулярными обновлениями для Destiny 2 с новым контентом.

Destiny 2 доступна на PS4 и Xbox One, а релиз PC-версии назначен на 24 октября.

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Станислав Погорский
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