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Регион
Опубликовано 6 октября 2017, 18:55

Шотландские ветряки дали 206 процентов от всего энергопотребления страны

Фото: &copy;&nbsp;flickr.com/Martin Abegglen

Фото: © flickr.com/Martin Abegglen

Избыток энергии был отправлен в энергосистему Британии, где средняя скорость ветра заметно выше и энергия эоловых электростанций пока дороже.

Из-за быстрого роста ветроэнергетики в Шотландии в сентябре 2017 года она обеспечила почти две трети от всего её энергопотребления. В начале октября эта цифра дошла до 206 процентов. Это означает, что генерация в два с лишним раза превысила потребление и её излишки пришлось перебрасывать в энергодефицитную Британию, где скорость ветра ниже. Об этом пишет The Herald.

Осень и весна — традиционно время сильных ветров в высоких широтах, поэтому шотландские ветряки в сентябре 2017 года выработали 1,11 миллиарда киловатт-часов. Общее потребление электричества в Шотландии за это время составило всего 1,77 миллиарда киловатт-часов. 62,66 процента, таким образом, пришлись на ветровую генерацию.

В начале октября ветры усилились, и за 2 октября выработка местных ВЭС составила 206 процентов от потребления Шотландии. Хотя это не вызвало каких-либо проблем — избытки энергии перебросили в Британию — происходящее показывает, что потенциал ветровой генерации здесь был недооценён. Местные власти уже отмечают, что из-за высокой скорости местных ветров шотландская энергосистема может стать крупным экспортёром электроэнергии, причём не только в Британию и Ирландию, но и на континент.

Выработка ветровой турбины в единицу времени пропорциональна кубу от скорости ветра. Если среднегодовая скорость ветра вдвое выше в той или иной местности, выработка одного ветряка там превысит среднюю в восемь раз. Из-за этого электричество ВЭС в регионах с сильными и стабильными ветрами — самое дешёвое. В Шотландии они на уровне Кольского полуострова или Калмыкии в России. Поэтому развитие эоловой энергетики здесь протекает особенно быстро.

О планах госкорпорации Росатом переориентироваться на производство и эксплуатацию ветряков можно прочитать в материале Лайфа:

Ветром надуло. Россия вступает в новую глобальную энергетическую гонку

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Андрей Борисов
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