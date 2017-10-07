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Опубликовано 7 октября 2017, 09:37

Авторы Hitman тизерят важное обновление

Скриншот видео&nbsp;youtube.com/RusGameTactics

Скриншот видео youtube.com/RusGameTactics

Разработчики симулятора наёмного убийцы Hitman объявили дату анонса будущего обновления.

Студия IO Interactive сообщила, что 24 октября состоится анонс крупного обновления для игры Hitman.

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Авторы Hitman тизерят важное обновление

Скриншот видео youtube.com/RusGameTactics

Разработчики уточнили, что речь идёт не о втором сезоне дополнительных миссий — IO Interactive не хочет, чтобы у фанатов были завышенные ожидания от анонса. Также команда надеется, что информация об обновлении не попадёт в Сеть раньше времени.

Hitman доступна на PC, PS4 и Xbox One.

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Станислав Погорский
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