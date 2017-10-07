Авторы Hitman тизерят важное обновление

Разработчики уточнили, что речь идёт не о втором сезоне дополнительных миссий — IO Interactive не хочет, чтобы у фанатов были завышенные ожидания от анонса. Также команда надеется, что информация об обновлении не попадёт в Сеть раньше времени.

Hitman доступна на PC, PS4 и Xbox One.