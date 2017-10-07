Авторы Hitman тизерят важное обновление
Разработчики симулятора наёмного убийцы Hitman объявили дату анонса будущего обновления.
Студия IO Interactive сообщила, что 24 октября состоится анонс крупного обновления для игры Hitman.
Авторы Hitman тизерят важное обновление
Разработчики уточнили, что речь идёт не о втором сезоне дополнительных миссий — IO Interactive не хочет, чтобы у фанатов были завышенные ожидания от анонса. Также команда надеется, что информация об обновлении не попадёт в Сеть раньше времени.
Hitman доступна на PC, PS4 и Xbox One.