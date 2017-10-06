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Регион
Опубликовано 6 октября 2017, 18:58

Петербургский художник создал "Золотого Путина" к юбилею президента

Эта работа войдёт в его авторскую коллекцию "Президент. Добрейшей души человек".

Петербургский художник Алексей Сергиенко создал двухметровый арт-объект "Золотой Путин" к 65-летию российского президента. Эта работа войдёт в его авторскую коллекцию "Президент. Добрейшей души человек".

Как рассказал сам художник, эта картина стала ремейком его более раннего творения "Путин со щенком", которую он дарил президенту на 60-летие. От первоисточника она отличается материалом — новый президент выполнен из золота.

Художник пожелал президенту крепкого здоровья, чтобы "как можно больше пользы принёс нашей стране".

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Иван Гусев
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