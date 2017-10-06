Петербургский художник создал "Золотого Путина" к юбилею президента

Эта работа войдёт в его авторскую коллекцию "Президент. Добрейшей души человек".

Петербургский художник Алексей Сергиенко создал двухметровый арт-объект "Золотой Путин" к 65-летию российского президента. Эта работа войдёт в его авторскую коллекцию "Президент. Добрейшей души человек".

Как рассказал сам художник, эта картина стала ремейком его более раннего творения "Путин со щенком", которую он дарил президенту на 60-летие. От первоисточника она отличается материалом — новый президент выполнен из золота.