Китаянка ослепла на один глаз после 24 часов игры на телефоне

Офтальмологи диагностировали у 21-летней жительницы КНР окклюзию центральной артерии сетчатки, обычно возникающую у пожилых людей.

Жительница Китая ослепла на один глаз из-за того, что провела 24 часа за игрой на телефоне. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Офтальмологи, осмотревшие правый глаз геймерши, диагностировали окклюзию центральной артерии сетчатки — явление, свойственное для пожилого возраста.

Женщина пояснила, что причиной недуга считает мобильную игру, за которой она могла проводить по 24 часа, не прерываясь даже для приёма пищи.