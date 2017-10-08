Ей — "героя", ему — смерть. Как муж лётчицы Осипенко сгнил из-за неё в лагерях

Оглавление Украинская золушка с переписанной биографией Любивший небо и жену "Обещаю летать выше всех девушек мира!"

Он был молодым лётчиком, влюблённым в небо. Она была юной птичницей из украинской глубинки. Он сгнил в ГУЛАГе. Она стала лётчицей — героем СССР. Она похоронена в Московском Кремле, её именем названы улицы и площади. А память о нём хранят лишь архивы сталинского лагеря.

Украинская золушка с переписанной биографией

Всесоюзные газеты прославили родную для Осипенко Запорожскую область и село Новоспасовка, которое по сей день носит её имя. Писали, что она выросла в самой бедной хате на селе, в тёмное дореволюционное время смогла получить лишь два класса церковно-приходской школы, а затем из-за нищеты работала нянькой у помещиков чуть ли не до самого совершеннолетия. Биография будущей героини СССР должна была быть максимально правильной.

Однако местные историки отмечают, что выросла Полина в семье вполне состоятельного сапожника-середняка, а также вряд ли ездила работать на помещиков от безысходности: сразу же после революции вблизи Новоспасовки образовалась коммуна "Пропаганда". Очевидно, что Полина выбирала места своих первых работ, исходя из собственных предпочтений.

Умалчивали газеты и о первом муже Полины — мужчине, благодаря которому девушка и стала лётчиком.

Любивший небо и жену

Свадебное фото Степана и Полины Говяз. 1 февраля 1926 года. Коллаж. Фото: © РИА Новости, pro.berdyansk.biz

Первая любовь к девушке прилетела на железной птице. Односельчанин Степан Говяз, служивший в лётных войсках РККА (Рабоче-крестьянской Красной армии), однажды прилетел в родное село на военном самолёте. Он сделал 19-летней Полине Дудник предложение, и та согласилась. Свадьба состоялась в 1926 году. Однако к служившему в Севастопольской области мужу Полина смогла переехать только спустя несколько лет — за это время она успела закончить курсы птицеводов и даже поработать заведующей птицефабрикой.

Кстати, в официальной биографии эпизод с прилётом жениха в Новоспасовку превратился в прилёт экипажа с женщиной на борту, увидев которую, Осипенко вдохновилась на собственную карьеру лётчицы.

Итак, в Качинскую школу военных пилотов в Крыму Полина приехала с целью стать коллегой мужа и так же покорять небо. Степан Говяз устроил жену официанткой в столовой авиационной школы, где в свободное время обучал её теории лётного дела. С помощью этой поддержки Полина смогла вскоре поступить, став одной из первых девушек в этом заведении. В официальной же биографии Полина поступила благодаря личной просьбе Ворошилова в ходе его посещения школы. Вполне возможно, что оба эти факта имели место, однако о роли Степана не писал никто.

Фото: © РИА Новости, Википедия

В 1933 году Осипенко окончила курсы военных лётчиков, и её карьера начала разгоняться так же стремительно, как самолёты на взлётной полосе. Она получила назначение в Харьковский гарнизон — командиром звена истребителей. Девушку вполне целенаправленно начали готовить к авиационным первенствам. У советских рекордов должно было непременно быть и женское лицо.

Параллельно с этим процессом над Степаном Говязом начали сгущаться тучи. Сначала его просто отдалили от Полины, переведя на службу в Ростовскую область. А следом и вовсе объявили врагом народа и отправили в ГУЛАГ. Своей матери он писал письма из лагеря, полные надежд и понимания всего происходящего.

"Отдельные лица разбивали нас [с Полиной] своими переводами и разделами в разные стороны, что и привело к окончательному разрыву… Не подумайте, что я преступник в полном смысле слова, что я враг народа. Нет!"

"Обещаю летать выше всех девушек мира!"

Неизвестно, что стало причиной столь явно подстроенной размолвки супругов — может быть, выявилась "плохая" родословная Говяза, не подходившая к роли мужа героини, а может быть, этому поспособствовал будущий муж Полины Александр Осипенко. Так или иначе, Полина Говяз вскоре снова вышла замуж — за достойного, с точки зрения партийных верхов, человека. Осипенко был на тот момент командиром 19-й авиаэскадрильи, позже участвовал в боях в гражданской войне в Испании, за что получил звание Героя Советского Союза. Будущего Героя приставили к будущему Герою, так сказать.

Семья лётчика Александра Степановича Осипенко (в центре, стоит). Слева — брат Николай, лётчик военной авиации, справа — брат Леонид. Сидят (слева направо): жена Полина, отец Степан Ильич и мать Полина Ефимовна. Фото: © РИА Новости/Л. Гиссельберг

В 1936 году на всесоюзном совещании жён командного состава РККА Полина Осипенко торжественно поклялась с высокой трибуны "летать выше всех девушек мира". И обещание своё сдержала.

Уже летом 1937 года Осипенко удалось побить сразу три мировых рекорда высотных полётов — с грузом и без. В 1938 году она руководила прямым перелётом Севастополь — Архангельск, что также стало мировым женским рекордом дальности полёта по замкнутой кривой.

Прославленные советские лётчицы (слева направо) Марина Раскова, Полина Осипенко и Валентина Гризодубова. Фото: © РИА Новости/Ольга Ландер

Три уникальные женщины своего времени, лётчицы Гризодубова, Осипенко и Раскова, в сентябре 1938 года взялись осуществить рекордный беспосадочный перелёт на Дальний Восток, из Москвы в Комсомольск-на-Амуре. Погода сделала всё, чтобы разрушить их планы, они не смогли найти комсомольский аэродром. В небе над глухой тайгой они оказались с пустыми баками, и им пришлось посадить самолёт. Тем не менее рекорд по дальности перелёта среди женщин был поставлен (6450 км), и каждая из лётчиц была удостоена звания Героя Советского Союза.

Не теряя надежды на скорое своё освобождение и радуясь успехам бывшей жены, Степан Говяз хотел иметь хотя бы возможность написать ей письмо. Поспособствовать этому он просил свою мать.

"После освобождения я к вам не приеду, и до тех пор вы меня не увидите, пока я не восстановлюсь обратно в авиации, и не получу звания, и не приведу себя в порядок.... Вас, в свою очередь, прошу — дайте мне адрес Полинки. Выполнить эту мою просьбу — значит, дать мне хотя бы немного радости" Из письма заключённого Степана Говяза матери 11 октября 1938 года

Говорят, что Полина виделась со своей свекровью во время визита в это время в Новоспасовку, где её встречали цветами всем селом. И обещала ей замолвить слово за Степана перед руководством страны, у которого она, разумеется, была на хорошем счету. Полина не верила в то, что её бывший муж мог хоть в чём-то быть виновен.

Но летать и жить Полине Осипенко суждено было недолго. 1 мая 1939 года она участвовала в военном воздушном параде над Красной площадью в группе скоростных истребителей. А уже 11 мая произошла трагедия: во время учебно-тренировочного полёта в Рязанской области, который она выполняла вместе с Героем Советского Союза Анатолием Серовым, самолёт сломался в воздухе и разбился вместе с лётчиками. В стране был объявлен по этому случаю траур, а похороны проходили с участием первых лиц — урну с прахом Осипенко нёс к месту захоронения в Кремлёвской стене Молотов, а урну Серова — Сталин.

Первый супруг тяжело переживал смерть Полины, последние его письма были о ней.

"Я за последние годы получаю удар за ударом. Последний удар, который слишком тяжело и с мучительной болью переживать, — за Полинку, которую также вы, наверное, хоронили... Но она в живых, она здорова и она сильна" Из письма заключённого Степана Говяза матери 11 октября 1938 года