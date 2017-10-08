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Регион
Опубликовано 8 октября 2017, 12:22

В Госдуме готовят закон о запрете дельфинариев и контактных зоопарков

Фото: &copy; РИА Новости/Евгений Биятов

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Если документ будет принят, в квартирах также запретят содержать диких животных.

Госдума может принять в ближайшие месяцы закон об ответственном обращении с животными. Об этом сообщила депутат от Ставропольского края и сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Ольга Тимофеева.

В частности, данный документ будет предусматривать запрет содержания в квартирах диких животных, запрет передвижных дельфинариев, контактных зоопарков, а также притравочных станций.

— Это, наверное, единственный закон, который нас просят побыстрее принять сами защитники животных. Прямо приходят, стоят перед Госдумой, — уточнила Тимофеева.

По её словам, закон находится "в высокой степени принятия", однако сначала необходимо найти механизм действия для уже принятого документа о регистрации домашних питомцев.

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Валерий Оленин
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