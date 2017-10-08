В Госдуме готовят закон о запрете дельфинариев и контактных зоопарков

Если документ будет принят, в квартирах также запретят содержать диких животных.

Госдума может принять в ближайшие месяцы закон об ответственном обращении с животными. Об этом сообщила депутат от Ставропольского края и сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Ольга Тимофеева.

В частности, данный документ будет предусматривать запрет содержания в квартирах диких животных, запрет передвижных дельфинариев, контактных зоопарков, а также притравочных станций.

— Это, наверное, единственный закон, который нас просят побыстрее принять сами защитники животных. Прямо приходят, стоят перед Госдумой, — уточнила Тимофеева.