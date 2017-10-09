Киберспорт в скором времени появится на ТВ
Такого мнения придерживается бывший игрок в StarCraft и сотрудник сервиса для трансляций Twitch.
Бывший игрок в StarCraft и сотрудник Twitch Алексей Крупник, известный под псевдонимом White-Ra, рассказал о будущем киберспорта. Он считает, что уже через пять лет его будут показывать по ТВ.
В скором времени киберспорт придёт на ТВ
По словам Крупника, проблема телевидения — аудитория. Однако после смены поколения киберспорт захватит ТВ.
Ещё одна из проблем — непринятие киберспорта. Многие всё ещё считают его детской забавой.