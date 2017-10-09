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Опубликовано 9 октября 2017, 08:34

Киберспорт в скором времени появится на ТВ

Фото &copy; Flickr/Sergey Galyonkin

Фото © Flickr/Sergey Galyonkin

Такого мнения придерживается бывший игрок в StarCraft и сотрудник сервиса для трансляций Twitch.

Бывший игрок в StarCraft и сотрудник Twitch Алексей Крупник, известный под псевдонимом White-Ra, рассказал о будущем киберспорта. Он считает, что уже через пять лет его будут показывать по ТВ.

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В скором времени киберспорт придёт на ТВ

Фото © Flickr/Sergey Galyonkin

По словам Крупника, проблема телевидения — аудитория. Однако после смены поколения киберспорт захватит ТВ.

Ещё одна из проблем — непринятие киберспорта. Многие всё ещё считают его детской забавой.

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Сергей Сурепин
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