Blizzard открыла собственную арену

Разработчики представили новый комплекс, который предназначен для проведения киберспортивных турниров.

7 октября компания Blizzard открыла ультрасовременный киберспортивный комплекс. Здание расположено в центре Бербанка (Калифорния, США).

У Blizzard появилась собственная арена

Blizzard Arena — постоянный дом для официальных чемпионатов компании по Overwatch, Hearthstone: Heroes of Warcraft, Heroes of the Storm и World of Warcraft. Площадь помещения — 1650 квадратных метров.