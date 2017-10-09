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Опубликовано 9 октября 2017, 08:52

Blizzard открыла собственную арену

Фото &copy; Blizzard Entertainment

Фото © Blizzard Entertainment

Разработчики представили новый комплекс, который предназначен для проведения киберспортивных турниров.

7 октября компания Blizzard открыла ультрасовременный киберспортивный комплекс. Здание расположено в центре Бербанка (Калифорния, США).

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У Blizzard появилась собственная арена

Фото © Blizzard Entertainment

Blizzard Arena — постоянный дом для официальных чемпионатов компании по Overwatch, Hearthstone: Heroes of Warcraft, Heroes of the Storm и World of Warcraft. Площадь помещения — 1650 квадратных метров.

Арена рассчитана на 500 зрительных мест.

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Сергей Сурепин
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